Мосгорсуд оставил под арестом студента Высшей школы экономики Егора Жукова

Ранее его поместили под стражу по делу, которое следствие связывает с уличными акциями 27 июля и называет «массовыми беспорядками».

Судье для вынесения решения потребовалось немногим менее двух часов — «отказать, оснований нет». Поддержать фигурантов так называемого «московского дела“в Мосгорсуд пришли не менее 200 человек, знаменитый рэпер Оксимирон, недавние кандидаты — Александр Соловьев, студенты вышки. Система пропуска в зал явно пробуксовывала и к наплыву такой массы людей приставы оказались не готовы. Судья Татьяна Дододова обращалась к Жукову по видеосвязи, он в СИЗО Адвокат Леонид Соловьев заявил рад ходатайств и поручений: о личном участии Жукова, а не по видеоконференцсвязи, справки о наличии денег для залога — 2 миллиона согласился дать рэпер Оксимирон, поручительства от него, Любови Соболь, Петра Верзилова, Чулпан Хаматовой, Алексея Венедиктова, Дмитрия Муратова, Арины Бородиной и ещё около 600 таких поручительств, а также открытое письмо 300 преподавателей ВШЭ, студентом которой является 21-летний Жуков.. Кстати, в целом ряде поручительств и приобщении к делу открытого письма с подписями 300 преподавателей и профессоров ВШЭ было отказано. В нем, в частности, говорилось, что Егор Жуков преследуется за выход на мирное шествие, право на которое гарантирует гражданам российская Конституция. Следователь в заседание не явился, и обвинение было представлено только прокурором.

Егор Жуков останется под стражей до 27 сентября.