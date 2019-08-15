Президент РАН назвал нелепыми ограничения на контакты ученых с иностранцами

Александр Сергеев отметил, что фактически приказ распространяется на деятельность всех подведомственных организаций, а не только тех, где идут закрытые работы, — передает ТАСС.

В телеэфире Сергеев подчеркнул, что российское научное сообщество выступает за расширение международного сотрудничества.

Речь идет о приказе министерства образования и науки, который касается ученых, имеющих допуск к гостайне. В нем говорится, что контактировать с иностранцами можно только в составе группы не менее двух человек, во всех случаях после встречи нужно отправлять в министерство отчеты.