Судья Мосгорсуда Татьяна Додонова оставила под стражей студента ВШЭ Егора Жукова
Судья Мосгорсуда Татьяна Додонова признала законным арест студента Высшей школы экономики Егора Жукова. Об этом сообщает из суда корреспондент «Эха Москвы». В апелляции защиты на решение Пресненского суда отказано. 21-летний молодой человек останется под арестом до 27 сентября.
За студента поручились более 600 человек, в том числе, сотни преподавателей вуза, а также актриса Чулпан Хаматова, рэпер Oxxxymiron и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Однако судья отказалась их приобщить к делу.
Егор Жуков является одним из 14 фигурантов так называемого «московского дела», которое СК возбудил после протестов 27 июля. Обвиняемым инкриминируют массовые беспорядки, однако в президентском Совете по правам человека на днях официально заявили, что массовых беспорядков не было.