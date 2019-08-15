Советник президента США по национально безопасности обвинил Россию в краже технологий

Поводом стал недавний взрыв в Архангельской области.

Россия пользуется американскими разработками, — сказал Джон Болтон в интервью «Голосу Америки». По словам советника, недавний взрыв на военном полигоне под Северодвинском доказывает, что она пытается произвести технический прогресс по доставке ядерных боеголовок, и делает это в пределах своих технических возможностей. Политик добавил, что испытания связаны с гиперзвуковыми ракетами, и многие из этих разработок были получены незаконным путем.

«Несмотря на то, что российская экономика сопоставима по масштабам с экономикой Нидерландов, Россия все равно тратит достаточно средств на оборону, используя при этом технологии, многие из которых были украдены у США»

По словам Болтона, этот инцидент показывает, что американские технологии могут стать доступны и другим странам, и это может стать серьезным вызовом для США.

Взрыв в Архангельской области произошел в минувший четверг во время испытания ядерной двигательной установки. В результате погибли пять человек.