Дизайнер Константин Коновалов, которому полицейские сломали ногу, обжалует отказ СК рассматривать его заявление

Об этом он сказал в эфире Эха Москвы. По словам Коновалова, он готов дойти вплоть до Европейского суда по правам человека.

Дизайнер был задержан во время утренней пробежки за три часа до начала несогласованного митинга в поддержку независимых кандидатов Мосгордумы 27 июля.

По словам Коновалова, официально личности полицейских, которые нанесли ему травму, до сих пор не установлены, а в Следственном комитете действия силовиков сочли правомерными.