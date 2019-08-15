Судья не пустила на заседание по делу Егора Жукова рэпера Оксимирона, который готов внести залог в два миллиона рублей

Судья Мосгорсуда Татьяна Додонова не пустила на заседание по делу Егора Жукова рэпера Оксимирона, который готов внести залог в два миллиона рублей. Об этом сообщает МБХ-медиа. Как отмечается в твиттере политика Дмитрия Гудкова, в зал не пустили и проректора Высшей школы экономики Валерию Касамару, которая выступила одним из 600 поручителей. Однако судья отказалась их всех приобщить к делу, — передает Deutsche Welle.

Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобы на аресты некоторых фигурантов так называемого «московского дела».