Более 20 человек пострадали при посадке в Подмосковье самолета в кукурузном поле, без шасси и с неработающими двигателями. Среди госпитализированных, по данным Минздрава, были пять детей. Однако, как сообщили в подмосковном ведомстве, в больнице остается только один пострадавший, остальных отпустили домой, — передает РИА.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» сказали ТАСС, что оба двигателя отказали из-за попадания в них птиц.

Проблемы начались почти сразу после взлета, — рассказала одна из пассажирок Ирина Усачева.

Инцидент расследует комиссия Росавиации и Следственный комитет.