Дизайнер, которому сломали ногу перед митингом 27 июля в Москве, обжалует отказ СКР рассматривать его заявление

Дизайнер Константин Коновалов, которому сломали ногу при задержании во время утренней пробежки перед митингом 27 июля в Москве, обжалует отказ Следственного комитета рассматривать его заявление по этому поводу. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«СКР на мое обращение ответил с издевкой. Мы будем это обжаловать, вплоть до ЕСПЧ. Адвокат готовит документы», — сказал Коновалов.

Дизайнер был задержан за три часа до начала несогласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму во время пробежки по Тверской улице. При этом полицейские сломали ему ногу. Позже в отношении Коновалова возбудили административное дело по статье 20.2 КоАП РФ – «Нарушение порядка проведения митинга».

При этом Следственный комитет отказался рассматривать его жалобу. В ведомстве посчитали «правомерными» действия силовиков и заявили, что Коновалов участвовал в несогласованной акции протеста. СК указал, что обращение мужчины «не содержит каких-либо объективных сведений о каком-либо совершенном преступлении сотрудниками правоохранительных органов».

По словам Коновалова, официально личности задержавших его полицейских до сих пор не установлены. Он располагает информацией об этом от активистов, которые занимаются подобными вопросами, но пока не хочет публиковать ее во избежание возможных ошибок.

Дизайнер также добавил, что участвовал в согласованном митинге 10 августа и пытался присоединиться к протесту 3 августа, но его не пустил ОМОН. К.Коновалов сообщил, что будет и дальше ходить на митинги, потому что «то, что сейчас происходит – это странно и несправедливо, как по вопросу выборов, так и по вопросу возбуждаемых уголовных дел».