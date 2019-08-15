Космонавтов перед дальними полетами, возможно, придется оперировать для защиты от радиации

Например, можно заменить естественный хрусталик глаза на искусственный – чтобы снизить вероятность возникновения катаракт. Это сказал ТАСС ученый из Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

Специалист добавил, что по некоторым данным, космическая радиация может вызывать болезнь Альцгеймера, поэтому прежде чем послать экспедицию, к примеру, на Марс, можно провести некоторые манипуляции с ответственными за болезнь участками мозга.