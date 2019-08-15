Экс-президент Киргизии стал фигурантом еще двух уголовных дел

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев стал фигурантом еще двух уголовных дел. Об этом ТАСС сообщил адвокат бывшего главы республики Сергей Слесарев.

«Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками», — сказал он. По его словам, по данным фактам «созданы две отдельные следственные группы».



Обвиняемый в коррупции и лишенный неприкосновенности Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации.