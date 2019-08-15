Более 600 человек поручились за фигуранта так называемого «московского дела» Егора Жукова

Среди них рэпер Oxxxymiron, актриса Чулпан Хаматова, политик Любовь Соболь и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Как передает Deutsche Welle, поручительства были приобщены к делу. Музыкант Oxxxymiron также готов внести за Егора Жукова залог в размере двух миллионов рублей.

Как сообщил издатель Медиазоны Петр Верзилов, судья дала указание приставам не пускать Оксимирона в зал Мосгорсуда.

Ранее коллективное письмо с просьбой прекратить уголовное дело написали преподаватели Высшей школы экономики. По обвинению в массовых беспорядках были арестованы 13 человек. Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы некоторых из них на меру пресечения.