Минприроды не исключает полного запрета на экспорт леса в Китай

Об этом глава ведомства Дмитрий Кобылкин сообщил газете «Ведомости».

Власти Китая должны подключиться к решению проблем незаконной вырубки леса в России и помочь с восстановлением деревьев. Если этого не произойдёт, то Москва запретит экспортировать лес в Китай, предупредил министр природных ресурсов. Дмитрий Кобылкин рассказал «Ведомостям», что за природу в Китае отвечают сразу три министра, и он уже попросил правоохранителей азиатской страны о сотрудничестве. Недовольство происходящим глава Минприроды выразил словами: «Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы. Радости мало». Кобылкин также предложил Китаю совместно сажать новые деревья. О проблеме незаконных таежных вырубок годами говорят на разных уровнях — от муниципальных депутатов до президента. Не так давно глава правительства Дмитрий Медведев заявлял, что в России исследуют возможную связь пожаров в сибирских лесах с незаконной вырубкой. Огнём уже охвачено почти пять с половиной миллионов гектаров – площадь пожаров в Сибири по данным российского отделения Гринпис достигла максимума с начала года.

Лесной кодекс обязывает компании, которые продают или покупают любые виды древесины, вносить сведения о сделках в единую систему ЛесЕГАИС. Почти в полусотне российских регионов предприниматели продают лес с нарушениями, об этом осенью прошлого года писала газета Коммерсант.