Мосгорсуд приступил к рассмотрению жалоб на аресты фигурантов так называемого «московского дела»

Среди них студент Высшей школы экономики Егор Жуков, за которого вступились сотрудники вуза. Они написали коллективное письмо в Мосгорсуд и СК с просьбой прекратить уголовное дело.

Содержание невиновного под арестом не может не возмущать нормальных людей, — сказал «Эху Москвы» один из подписантов письма, профессор Факультета гуманитарных наук Олег Лекманов.

Поддержать фигурантов в Мосгорсуд пришли проректор Высшей школы экономики и кандидат в Мосгордуму Валерия Касамара и рэпер Oxxxymiron, — сообщает МБХ-медиа.