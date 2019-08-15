Свердловский губернатор Куйвашев предложил наградить экипаж самолета, совершившего жесткую посадку в Подмосковье

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил наградить экипаж самолета, совершившего жесткую посадку в Подмосковье. Пилотов и бортпроводников он назвал героями.

Командир самолета «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили лайнер в кукурузном поле без шасси и с выключенными двигателями, один из которых горел.

А-321 вылетевший утром из аэропорта Жуковский в Подмосковье столкнулся со стаей птиц.

Экипаж вел себя профессионально и героически, — сказал заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Тем временем, экипаж самолета отстранили от полетов на время проверки. В пресс-службе Уральских авиалиний сказали ТАСС, что это обычная практика.

По данным подмосковного Минздрава, госпитализированы 23 пассажира, из них пятеро детей. В авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что все пассажиры получат выплаты и компенсации.