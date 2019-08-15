В Минтрансе предложили ставить камеры на дорогах там, где это повышает безопасность движения, а не ради штрафов

В Минтрансе предложили ставить камеры на дорогах там, где это повышает безопасность движения, а не ради увеличения числа штрафов. О новых рекомендациях ведомства пишет газета «Коммерсантъ».

Владельцам дорог, согласно документу, следует размещать в интернете информацию о расстановке камер. Новая методика будет направлена во все регионы, кроме Москвы, — сказали газете в столичном Центре организации дорожного движения.