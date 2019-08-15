Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия. По его словам, несмотря на то, что российская экономика сопоставима по масштабам с экономикой Нидерландов, Россия все равно тратит достаточно средств, чтобы модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые виды средств доставки ядерных боеголовок.

Так в интервью «Голосу Америки» Болтон прокомментировал взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

Жертвами инцидента в четверг стали двое военных и пять ученых-ядерщиков.