В «Гринпис» заявили, что власти сообщают неполную информацию о скачке радиации под Архангельском

Росгидромет широко распространил новость про превышение в 16 раз гамма-излучения, но забыл рассказать про бета-излучение, повышенный уровень которого та же служба обнаружила не только в Северодвинске, но и в Архангельске.

Причем, в Гринпис отмечают, что этот показатель оставался высоким три дня на прошлой неделе после взрыва на военном полигоне. Зафиксированные значения не являются высокими, но это показания приборов в десятках километров от места взрыва, — подчеркнули экологические активисты.

На прошлой неделе рядом с Северодвинском произошел взрыв при испытании ракеты с радиоизотопными источниками питания.