Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье выросло до 23

Среди них девять детей в возрасте от двух до девяти лет. Об этом сообщает источник ТАСС.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» сначала говорили, что пострадавших нет. Затем в МЧС сообщили, что травмы получили 10 человек.

Самолет А-321, который выполнял рейс Москва-Симферополь, почти сразу после вылета из аэропорта Жуковский столкнулся с чайками, которые попали в двигатели. Экипаж посадил лайнер без шасси на кукурузном поле. Всего на борту самолета находились более 230 человек.