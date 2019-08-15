Корреспондента «Новой газеты» пытались удалить с места проведения раскопок в Карелии

Сначала члены военно-исторического общества утверждали, что сотрудник «Новой» Ирина Тумакова — американская гражданка, и ей нельзя присутствовать на работах. Вчера вечером туда приехал участковый с сотрудником миграционной службы, но когда выяснилось, что у неё только российский паспорт, претензии отпали.

На этом препятствия её работа не закончились, всё время историки пытались мешать ей делать фотографии раскопанных ям.

Речь идет о раскопках захоронения Сандармох в Карелии. В военно-историческом обществе предположили, что там лежат около пятисот советских офицеров, которые погибли в плену у финнов во время Второй Мировой Войны. Просьба начать исследования поступила в военно-историческое общество из министерства культуры Карелии.

Дело в том, что чиновников не устраивает официальная версия происхождения этого урОчища. В их сообщении говорится, что идея о захоронении в Сандармохе жертв политических репрессий конца тридцатых готов, цитирую, «активно используется рядом стран в деструктивных информационно-пропагандистских акциях».

Ранее в обществе «Мемориал» выступали против проведения этих раскопок. Члены организации обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность происходящего. Историки утверждают, что для вскрытия захоронений нет необходимых оснований, поскольку версия о расстрелах советских солдат абсолютно голословна.

Захоронение в Сандармохе нашел историк общества «Мемориал» Юрий Дмитриев в 1997-ом году.