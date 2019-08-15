Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, которую продолжала больше месяца

Голодовку Любовь Соболь завершила по просьбе мамы Алексея Миняйло — волонтёра своего штаба. Он проводит аналогичную акцию в знак солидарности с незарегистрированным кандидатом в столичную думу. Голодать начал также как и Соболь вечером 13 июля, после того как окружной избирком нашёл брак в подписях, собранных политиком за выдвижение в парламент. Миняйло сейчас арестован по так называемому «московскому делу», у него нет возможности получать качественную медицинскую помощь, написала Соболь в фейсбуке. Она назвала сфабрикованным уголовное дело о так называемых «массовых беспорядках» на акции за честные выборы 27 июля. «Миняйло и другие 12 ребят, которые сейчас в СИЗО, не поджигали машины, не уничтожали имущество», подчеркнула Соболь. За время голодовки она потеряла 11 килограммов. Вчера из-за плохого самочувствия она упала в обморок в своём штабе, ей вызвали скорую. Близкие Миняйло ранее призвала политика отказаться от голодовки, поскольку её возможные последствия могут затруднить защиту активиста.

В поддержку незарегистрированных кандидатов в столице в последние недели проходят протестные акции. На двух из них – в конце июля и начале августа – полиция задержала в общей сложности больше двух тысяч человек. В так называемом «московском деле» уже 14 фигурантов.