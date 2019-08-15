Известный рэпер Oxxxymiron пришел в Мосгорсуд поддержать фигурантов так называемого «московского дела»

Об этом сообщает МБХ-медиа.

Сегодня в суде будут рассмотрены жалобы на аресты студентов Егора Жукова и Даниила Конона, а также волонтера штаба Любови Соболь Алексея Меняйло и бывшего сотрудника Росгвардии Кирилла Жукова.

Решение отправить Егора Жукова в СИЗО было принято судом необоснованно, — сказал «Эху Москвы» его адвокат Даниил Берман.

СК возбудил дело по статье о массовых беспорядках после акции 27 июля. Накануне президентский Совет по правам человека заявил, что признаков массовых беспорядков на той акции не было.