Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье достигло 23 человек

Количество пострадавших в результате аварийной посадки самолета Airbus A321 выросло до 23 человек, среди них девять детей. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Лайнер «Уральских авиалиний» приземлился в кукурузном поле с горящим двигателем из-за столкновения со стаей птиц. Он вылетел рано утром из аэропорта Жуковский в Симферополь.

Расследованием инцидента займется специальная комиссия, — сказал официальный представитель Росавиации Елена Михеева.

СК возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки.