Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварийной посадки лайнера в Подмосковье

Инцидент будут расследовать по статье «о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Самолет А-321 «Уральских авиалиний» сразу после вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь столкнулся со стаей птиц. Это привело к отключению двигателей. Экипаж посадил лайнер без шасси на кукурузном поле примерно в километре от взлетно-посадочной полосы.

На борту находились более 230 человек. По данным МЧС, пострадали 10, трое из них дети.