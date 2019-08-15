Самолет «Уральских авиалиний» сел в Подмосковье в поле без шасси и с выключенными двигателями
«Командир воздушного судна, уроженец Екатеринбурга Дамир Юсупов и его команда спасли 233 жизни», — написал в Инстаграме свердловский губернатор Евгений Куйвашев.
Проблемы начались сразу после взлета, — рассказал один из пассажиров Федор Галин.
В авиакомпании сообщили, что лайнер А-321, летевший из Москвы в Симферополь, при взлете из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в оба двигателя. Один из них загорелся и при посадке отвалился, — передает источник ТАСС.
По последним данным МЧС, пострадали 10 человек, трое из них дети.