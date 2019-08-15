В США задержан подозреваемый в стрельбе по полицейским
Инцидент произошел в Филадельфии во время операции по задержанию наркоторговцев. В результате стрельбы были ранены шесть полицейских. Их доставили в больницу, но уже выписали.
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Инцидент произошел в Филадельфии во время операции по задержанию наркоторговцев. В результате стрельбы были ранены шесть полицейских. Их доставили в больницу, но уже выписали.
Дольше Брежнева, но меньше Сталина: Шахназаров по-прежнему не видит альтернативы Путину «Нет, пока я действительно не вижу альтернативы (президенту России Владимиру Путину). Может вы видите? Скажите. Пусть кто-нибудь скажет мне. Я такой альтернативы не вижу. Насколько я понимаю, народ тоже не видит, раз избирает его. За 20 лет он сыграл выдающеюся роль в судьбе России и в судьбе мира. То, что он выдающийся лидер даже нет никаких сомнений. Я думаю, что это должны признать даже оппоненты», – подчеркнул Шахназаров в интервью радио Baltkom.