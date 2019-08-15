В оба двигателя самолета, который аварийно сел в Подмосковье, попали птицы
Это сообщил ТАСС гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. По его словам, экипаж произвел посадку в километре от взлетно-посадочной полосы в аэропорту Жуковский.
На видео, которое появилось в соцсетях, видно, что самолет сел прямо в кукурузном поле.
По последним данным МЧС, пострадали 10 человек, трое из них дети, — передает «Интерфакс».
По информации ТАСС, один из двигателей самолета Airbus-321 загорелся, и при посадке отвалился. На сам самолет огонь не перешел. Лайнер этим утром вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь.