В оба двигателя самолета, который аварийно сел в Подмосковье, попали птицы

Это сообщил ТАСС гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. По его словам, экипаж произвел посадку в километре от взлетно-посадочной полосы в аэропорту Жуковский.

На видео, которое появилось в соцсетях, видно, что самолет сел прямо в кукурузном поле.

По последним данным МЧС, пострадали 10 человек, трое из них дети, — передает «Интерфакс».

По информации ТАСС, один из двигателей самолета Airbus-321 загорелся, и при посадке отвалился. На сам самолет огонь не перешел. Лайнер этим утром вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь.