Мосгорсуд сегодня рассмотрит еще ряд жалоб фигурантов дела о беспорядках 27 июля на арест

Речь идет о Данииле Кононе, Егоре и Кирилле Жуковых, а также Алексее Миняйло. По просьбе матери последнего юрист

ФБК Любовь Соболь прекратила накануне голодовку. Миняйло отказался от пищи в знак солидарности из-за ее недопуска на выборы в Мосгордуму. Однако теперь находится в СИЗО, и, как написала Соболь в фейсбуке, не может получить качественную медицинскую помощь.

Миняйло вышел на митинг не по политическим, а по идеологическим мотивам – сказала его мать Надежда в разговоре с корреспондентом «Эха».

Накануне Мосгорсуд отказал в жалобе на арест другим четверым фигурантам дела о массовых беспорядках.