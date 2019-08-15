Z Архив новостей новости
5 1 6 32
08:03, 15 августа 2019

Мосгорсуд сегодня рассмотрит еще ряд жалоб фигурантов дела о беспорядках 27 июля на арест

Речь идет о Данииле Кононе, Егоре и Кирилле Жуковых, а также Алексее Миняйло. По просьбе матери последнего юрист
ФБК Любовь Соболь прекратила накануне голодовку. Миняйло отказался от пищи в знак солидарности из-за ее недопуска на выборы в Мосгордуму. Однако теперь находится в СИЗО, и, как написала Соболь в фейсбуке, не может получить качественную медицинскую помощь.

Миняйло вышел на митинг не по политическим, а по идеологическим мотивам – сказала его мать Надежда в разговоре с корреспондентом «Эха».

Накануне Мосгорсуд отказал в жалобе на арест другим четверым фигурантам дела о массовых беспорядках.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Хамят — это тоже верно, это тоже плохо. Но самое главное — партия правящая должна работать…

5 92 6 14638 08.08
#слушать 35:16 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, власть, передачи, видео
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Революция нужна не для того, чтобы после нее стало лучше жить. Это мечта, вдохновляющая революционера, как морковка вдохновляет осла…

5 244 6 26521 09.08
#слушать 01:44:28 8читать $скачать 23.9 МБ
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Мои требования очень простые Прекращение уголовных дел о так называемых «массовых беспорядках» 27 июля. По УК РФ массовые беспорядки предполагают погромы, поджоги, уничтожение имущества и применение оружия. Мы все видели, что 27 июля этого не было…

5 105 6 14176 09.08
Kвыборы, политика, мосгордума, власть, протесты, мнения
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

+ Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира После жесткого разгона протестов в Москве государственные СМИ обсуждают, насколько правомерны методы полицейских на митингах в России, ссылаясь на зарубежный опыт…

5 117 6 15999 11.08
8читать ;смотреть
Kполитика, видео, общество, мнения
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 168 6 23502 09.08
Блоги

Николай Травкин пенсионер

«Крымнаш» и его влияние на отечественное сыроделие Гляжу и не пойму, почему цены то не ушли вниз при импортозамещении? Что у нас своей отечественной плесени мало? Да полно! И родная то плесень вроде подешевше должна быть?..

5 44 6 28558 08.08
Kполитика, общество, цены, мнения
Блоги

+ Истребитель НАТО F-18 приблизился к самолету главы российского Минобороны Истребитель НАТО F-18 приблизился к самолету главы российского Минобороны Инцидент произошел в небе над Балтийским морем, когда Сергей Шойгу летел из Калининграда в Москву…

5 36 6 5716 14.08
8читать ;смотреть
Kшойгу, нато, авиа, происшествия, видео, события
Блоги

+ Владимир Путин в Крыму встал на колено перед девочкой-балериной и поцеловал ей руку Владимир Путин в Крыму встал на колено перед девочкой-балериной и поцеловал ей руку Президент встречался с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии в Севастополе и ее ректором…

5 129 6 20777 14.08
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

Вася Обломов музыкант

В дыму кружится автозак и хоровод ОМОНа… И журналисты все в дыму — им это так знакомо,
Ведь заработать все хотят свой дом на Комо
В дыму шашлык и музыкальный фестиваль
В дыму гвадрейцу кардинала никого не жаль…

5 49 6 34405 08.08
8читать ;смотреть
Блоги

Элла Памфилова: Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания «Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно»...

5 126 6 22451 12.08
Kполитика, выборы, москва, протесты, события
Интервью Брифинг с Дмитрием Песковым

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента РФ

Мы считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков…

5 143 6 26029 13.08
#слушать 36:45 8читать $скачать 8.4 МБ
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Революция продолжается, первые уроки Нам очередной раз продемонстрировали — среди главных проблем этого квазигосударства — полное отсутствие диалога между властью и обществом…

5 44 6 8441 13.08
Kпротесты, власть, общество, оппозиция, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Я не идеализирую новую власть. Но рад, что она сместила предыдущую власть, которая была абсолютно преступной…

5 61 6 11648 14.08
#слушать 45:06 8читать ;смотреть $скачать 10.3 МБ
Блоги

Кусок эфира

Владимир Пастухов: Бойтесь людей, живущих хорошо Люди, которые живут плохо, мечтают только об одном – чтобы жить хорошо. А люди, живущие хорошо, начинают думать о том, чтобы жить достойно…

5 57 6 34777 08.08
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Дольше Брежнева, но меньше Сталина: Шахназаров по-прежнему не видит альтернативы Путину «Нет, пока я действительно не вижу альтернативы (президенту России Владимиру Путину). Может вы видите? Скажите. Пусть кто-нибудь скажет мне. Я такой альтернативы не вижу. Насколько я понимаю, народ тоже не видит, раз избирает его. За 20 лет он сыграл выдающеюся роль в судьбе России и в судьбе мира. То, что он выдающийся лидер даже нет никаких сомнений. Я думаю, что это должны признать даже оппоненты», – подчеркнул Шахназаров в интервью радио Baltkom.

5 34 6 6883 11.08
Kкультура, творчество, политика, президент, события
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

Допускай или вали Власть уже воспринимает митинги как стратегическую угрозу, про Мосгордуму все, кажется, давно забыли. И Росгвардии выпускают столько, чтобы, если что, биться насмерть…

5 28 6 5788 06:53
Kполитика, протесты, мнения

Популярное за неделю

Новости

Airbus А-321 выкатился за  пределы ВПП после жесткой посадки в  «Жуковском» После вылета экипаж доложил о пожаре в  двигателе предположительно из-за попадания птицы и принял решение об  экстренном возвращении в  аэропорт…

5 0 6 5878
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дикое винтилово. Единственный вариант ответа власти — насилие. И, конечно, мы видим очень интересную особенность этого насилия. Это произвол…

5 67 6 121296 10.08
#слушать 49:24 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, общество, передачи
Голосование
Для вас Ельцин ассоциируется с…
5 168 6 23487 09.08
Блоги

Митинг за честные выборы и против политических репрессий. Хроника По данным «Белого счетчика» на Сахарова пришли более 50 тысяч человек. Митинг стал самым массовым с 2011 года…

5 254 6 221663 10.08
Kмосква, выборы, акции, фото, видео, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Это, конечно же, неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца…

5 198 6 134092 12.08
8читать ;смотреть
Kобщество, кадыров, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8011367
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4158282

Сегодня в эфире