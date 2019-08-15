В Раменском районе сразу после взлёта совершил экстренную посадку самолёт, на борту которого было больше 230 человек

По последним данным, госпитализированы 10 пассажиров, в том числе трое детей. Появились первые версии серьёзного происшествия.

При жёсткой посадке некоторые пассажиры получили ушибы и лёгкие травмы. Пострадавших доставили в Раменскую больницу, рассказал источник Интерфакса. Экипаж посадил самолёт прямо в кукурузном поле, на расстоянии больше километра от аэропорта в подмосковном Жуковском, откуда вылетел лайнер, заявили в Росавиации. На борту было 227 пассажиров, в том числе несколько детей и 7 членов экипажа. Аэробус должен был лететь в Симферополь. При взлёте он, по предварительным данным, столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатели. Двигатели загорелись, один при жёсткой посадке отвалился. На борту пожара не было, сообщили в экстренных службах Подмосковья. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, помощь пострадавшим оказали прямо на месте. По словам людей, самолёт начало трясти сразу после взлёта, в салоне замигали лампы, появился запах гари. Эвакуация прошла быстро и чётко и без лишней паники. Лайнер принадлежит компании «Уральские авиалинии». Там оценили действия пилота, который решил садиться прямо в поле, подтвердили, что самолёт не загорелся и добавили, что никто не погиб и серьёзно не пострадал.

К месту жёсткой посадки самолёта выехали следователи и оперативники.