Власти Гибралтара сегодня освободят иранский танкер «Grace 1»

Это утверждают источники газеты The Sun, близкие к правительству британской заморской территории. Судно было задержано еще два месяца назад за нарушение санкций Евросоюза, однако теперь не будет следовать в Сирию.

Спустя две недели после задержания «Grace 1»Корпус стражей исламской революции захватил британский танкер Stena Impero в водах Ормузского пролива. Фактически это стало ответом на действия властей Гибралтара. Судно обвинили в нарушении международных правил.