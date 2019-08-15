НАТО назвало опасным маневр российского Су-27, оттеснившего истребитель F-18 от борта главы Минобороны

По словам пресс-секретаря Оаны Луганеску, у Ту-214 был действующий план полета, а у машин сопровождения нет – они летели с выключенными транспондерами.

Позавчера в интернете распространилось видео, снятое с самолета Сергея Шойгу. На нем видно, как Су-27 отгоняет истребитель, пытавшийся подлететь ближе к самолету. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. В НАТО пояснили, что пилот всего лишь пытался идентифицировать судно.