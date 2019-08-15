Минтранс разработал методические рекомендации по установке дорожных камер

В целом документ одобрен, его планируется принять уже в сентябре – пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя вице-премьера Максима Акимова. Теперь владельцам дорог предпишут опубликовать расположение всех комплексов. Также, согласно рекомендациям, если в зоне контроля число нарушений снизится на 80%, камеру нужно будет переставить, заменив ее муляжом. Кроме того место для установки аппаратуры следует выбирать с целью повышения безопасности движения, а не увеличения поступлений в бюджет от штрафов.