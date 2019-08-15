При аварийной посадке лайнера в Жуковском никто не пострадал, подтвердили в МЧС

Никто не пострадал при инциденте с самолетом «Уральских авиалиний», совершившим в четверг утром аварийную посадку в подмосковном Жуковском, подтвердили ТАСС в МЧС России.



«Никто из пассажиров самолета не пострадал, все пассажиры выведены из самолета», — сообщили в МЧС.



По данным ведомства, у лайнера A321 при взлете загорелся двигатель, из-за чего он был вынужден экстренно приземлиться и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.



На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа. По данным гендиректора авиаперевозчика Сергея Скуратова, у самолета отказали оба двигателя. Лайнер следовал по маршруту Жуковский — Симферополь.