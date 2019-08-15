Мировые оперы ждут развития ситуации с обвинением Пласидо Доминго в домогательствах

Ранее восемь певиц и одна танцовщица в интервью Ассошиэйтед Пресс рассказали, что с конца 80-х подверглись приставаниям со стороны знаменитого тенора. Сам 78-летний певец подчеркнул, что вступал в отношения только по обоюдному согласию.

Скандал с харрасментом вокруг Пласидо Доминго появился, потому что на Западе поменялись социальные нормы, — сказал в эфире «Эха» легендарный диджей Артемий Троицкий. В беседе с нашим ведущим Алексеем Нарышкиным он подчеркнул, что в XX веке такое поведение было приемлемо. Троицкий добавил, что и харрасмент бывает разный. Он отметил, что бывает человек пристает к женщине, а бывает к несовершеннолетним, и подобные случаи нельзя судить одинаково.