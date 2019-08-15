В Краснодарском крае от судебных процессов отстранили судью Елену Хахалеву.

Ранее она прославилась тем, что устроила свадьбу дочери за 2 миллиона долларов.

С подробностями – Евгений Снегов.

ПЛЕНКА

В Краснодарском краевом суде вступил в силу новый состав судей по специализациям. Инициатором изменений стал председатель органа Алексей Шепелев – он рассказал, что перестановки сделаны для усовершенствования организации рассмотрения дел, которые поступают в порядке апелляций.

Рассматривать гражданские и уголовные дела теперь будут 10 судов. Елена Хахалева возглавит одиннадцатый суд, который займется научно-консультативной работой и обобщением практики по гражданским делам. После того, как подлинность диплома и стажа Хахалевой была поставлена под сомнение, она уже лишилась места в президиуме суда и должности председателя коллегии по административным делам. Кроме того, пост председателя Краснодарского краевого суда потерял родственник Хахалевой Александр Чернов.

ОТВОДКА

Скандал вокруг свадьбы дочери Хахалевой произошел в 2017 году. Сама судья объясняла, что дорогостоящее торжество организовал ее бывший муж – крупный предприниматель.