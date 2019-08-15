Музыкальный фестиваль «НаШИЕСтвие» сегодня должен был стартовать в Архангельской области

Прокуратура назвала предстоящее мероприятие несогласованным с властями и направила предупреждения организаторам.

Активисты проведут в лесу у станции Шиес «встречу друзей». Люди будут петь песни под гитару и общаться. Первоначально организаторы планировали устроить фестиваль, который должен был идти несколько дней. В нём собирались выступить группы из Москвы, Петербурга, Иваново и Сыктывкара. Однако пару дней назад прокуратура вынесла предостережение организаторам из-за того, что мероприятие не согласовано с властями. В надзорном ведомстве пригрозили не только штрафами, но и уголовной ответственностью за неоднократные нарушения на массовых мероприятиях. Страницу фестиваля в соцсети «ВКонтакте» заблокировали с формулировкой «за нарушение прав третьих лиц (по запросу правообладателей)». В районе станции Шиес в Архангельской области люди уже год выступают против строительства полигона для бытовых отходов. Туда планируют свозить мусор из Москвы. Активисты и экологи этого не хотят.

Некоторые участники фестиваля сказали, что всё равно приедут в Шиес поддержать активистов.