Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики вступились за фигурантов дела о массовых беспорядках

Один из них – студент ВШЭ Егор Жуков. Письмо с требованием освободить его из-под стражи подписало уже несколько сотен человек. Это произошло накануне, в преддверии заседания Мосгорсуда, который рассмотрит жалобы на арест ряда фигурантов.

Каждому из фигурантов дела вменяют разные эпизоды участия в протестной акции 27 июля. Так, по версии следствия, студент МГТУ им. Баумана и волонтер штаба Ивана Жданова Даниил Конон «побуждал собравшихся своим примером участвовать в массовых беспорядках». Егору Жукову вменяют то, что он «делал жесты направо»: таким образом, как утверждается, он управлял толпой. Хотя конкретные действия следователь при его аресте не называл. Накануне более 250 преподавателей и сотрудников ВШЭ, где учится Жуков, подписали обращение в Мосгорсуд с просьбой освободить его из-под стражи. В каких именно действиях обвиняется еще один фигурант «московского дела», координатор штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, следствие ранее также не уточняло. В отличие от Кирилла Жукова, которому, помимо участия в массовых беспорядках, вменяют еще и применение насилия в отношении росгвардейца. Ряд изданий опубликовали видео, на котором молодой человек пытается поднять забрало шлема одного из силовиков. Конон, Егор и Кирилл Жуковы, а также Миняйло свою вину не признают.

Вчера Мосгорсуд оставил под стражей четверых участников акции 27 июля. Всего в деле о массовых беспорядках 14 фигурантов, лишь один из них на свободе.