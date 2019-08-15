Airbus А-321 выкатился за  пределы ВПП после жесткой посадки в  «Жуковском»

Пассажирский лайнер Airbus А-321 Москва-Симферополь аварийно сел в «Жуковском» и выкатилсяза пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщил «Интерфаксу» в четверг информированный источник.



По его данным, лайнер вылетел из «Жуковского» в Симферополь. На борту, по уточненным данным, было 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

«После вылета экипаж доложил о пожаре в двигателе предположительно из-за попадания птицы и принял решение об экстренном возвращении в аэропорт вылета», — сказал источник.



Самолет совершил жесткую посадку в «Жуковском» и выкатился за пределы ВПП, сказал источник.



«По предварительным данным, экипаж эвакуировал всех пассажиров по надувным трапам. Никто не пострадал», — сказал источник.