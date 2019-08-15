Необходимость раскопок в Сандармохе объяснили тем, что версия о захоронении там репрессированных вредит стране

Карельский Минкульт объяснил необходимость новых раскопок в Сандармохе тем, что версия о захоронении там репрессированных вредит стране. Письмо замглавы ведомства Сергея Соловьева в Российское военно-историческое общество опубликовано в фейсбуке в группе «дело Дмитриева». Власти региона его подлинность пока не подтвердили.

«Спекуляции вокруг событий в урочище Сандармох наносят ущерб имиджу России и закрепляют в общественном сознании необоснованное чувство вины перед гражданами» — говорится в тексте.

Как накануне писал «Коммерсант», РВИО возобновило раскопки с намерением найти захоронения красноармейцев, убитых финнами. Результаты первой экспедиции, проведенной год назад, эту теорию подтвердить не смогли. «Мемориал», который наблюдает за ситуацией, говорит о нарушениях и просит прокуратуру проверить законность действий РВИО.