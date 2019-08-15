Избирательная комиссия по 43 округу все же зарегистрировала Сергея Митрохина кандидатом на выборах в Мосгордуму

Это произошло после решения Мосгорсуда, который обязал ОИК это сделать.

Как писал «Коммерсант», со ссылкой на юристов, это фактически означает, что действия окружного избиркома ранее были незаконными и теперь Митрохин вправе добиваться возбуждении уголовного дела в связи с нарушением его избирательных прав. Однако сам кандидат пока обращаться в суд не намерен – он с опозданием приступил к избирательной кампании.