Российская компания АЛРОСА планирует продать розовый бриллиант весом почти 15 карат

Речь идет о драгоценном камне «Призрак Розы» — передает Блумберг со ссылкой на пресс-службу алмазодобытчика. Там отказались назвать сумму, которую рассчитывают получить от продажи. Однако, по оценке специалистов, опрошенных РБК, такой бриллиант может стоить более 60 миллионов долларов. Таким образом, «Призрак Розы» имеет все шансы стать одним из самых дорогих камней в истории. АЛРОСА еще не определилась, как будет проводить торги. Ожидается, что решение примут в следующем месяце.