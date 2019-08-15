Microsoft вслед за Facebook призналась в прослушке пользователей

Соответствующее заявление было сделано после того, как сайт Motherboard обнаружил, что корпорация нанимала людей для расшифровки звонков по Skype. Microsoft объяснила, что может это делать, согласно обновленной политике конфиденциальности.

Накануне в том же уличили Facebook. Соцсеть объяснила свои действия тем, что всего лишь хотела проверить правильность расшифровки записей искусственным интеллектом. Однако Bloomberg, рассказавшее об этом, настаивает: корпорация не предупреждала пользователей о том, что их аудиосообщения будут передаваться третьим лицам.