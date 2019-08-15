Сегодня пройдут ответные матчи 3-его квалификационного раунда футбольной Лиги Европы

Спартак в Москве сыграет против швейцарского Туна.

Первый матч в Швейцарии показал, что может обновленный Спартак. Победа на выезде со счетом 3-2 вопрос о победителе двухраундового противостояния окончательно не сняла. Но добавила уверенности в том, что тренерский штаб красно-белых – на правильном пути. Подтвердил это и последний матч Спартака в Премьер Лиге в Грозном, где местный Ахмат был переигран красиво и весьма уверенно. Причем, громко заявили о себе как раз новички команды – Бакаев, Шюррле и едва присоединившийся в москвичам Гус Тиль. Правда, голландец и еще один новобранец— швед Ларсен – не смогут помочь сегодня красно-белым. Поскольку в нынешней квалификации Лиги европы играли за свои бывшие клубы. Впрочем, одолеть дома скроиный Тун Спартак обязан и без их помощи.

Встреча на Открытие арене начнется в 19.45. Трансляция на МАТЧ ТВ.