Суд разделил имущество футболиста Дениса Глушакова и его бывшей жены пополам

При этом, как рассказала РИА-Новости экс-супруга спортсмена Дарья, он не учел 200 миллионов рублей, которые Глушаков ранее якобы вывел со счетов. В связи с этим она готовит апелляцию.

После развода суд обязал футболиста выплачивать алименты в размере трети от всех доходов. В прошлом году в сеть попали записи аудиосообщений, которые Глушаков адресовал своей жене. В них хавбек, тогда выступавший за «Спартак», говорил, что собирается перейти в грозненский «Ахмат» с официальной зарплатой 30 тысяч рублей, чтобы снизить выплату алиментов до минимума.