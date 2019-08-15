Владимир Путин наградил замглавы Мосгоризбиркома орденом «за добросовестную работу»

Копия соответствующего указа опубликована на сайте правовой информации. Как говорится в документе, Юрий Ермолов получил награду «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Это произошло на фоне протестных акций, которые были спровоцированы решением Мосгоризбиркома не регистрировать на выборы в Мосгордуму ряд независимых кандидатов. Это объяснялось нарушениями при сборе подписей. Оспорить отказ смог только Сергей Митрохин – Мосгорсуд обязал окружную комиссию зарегистрировать его на выборы.