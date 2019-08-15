13 американских штатов оспорили указ Дональда Трампа, ужесточающий правило выдачи грин-карт

В иске говорится, что из-за нововведения многим семьям придется «пожертвовать мечтой стать американцем».

Ранее Белый дом опубликовал распоряжение, позволяющее властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство тем иммигрантам, которые полагаются на социальные выплаты от государства. Новые правила должны вступить в силу в октябре. Их сила распространяется на иммигрантов, которые за последние три года более 12 месяцев получали социальную помощь.