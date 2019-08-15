Собору Парижской Богоматери, пережившему крупный пожар, грозит обрушение

По данным французского Минкульта, в последнее время из-за жары со сводов нефа снова начали падать камни. После ЧП все работы в храме направлены не на реставрацию, а на то, чтобы избежать его разрушения. Заявление ведомства публикует газета Le Figaro.

Крупный пожар начался в соборе в середине апреля. Возгорание не могли потушить на протяжении 12 часов. В результате шпиль и треть крыши обвалились. В качестве основной версии случившегося рассматривается несчастный случай.