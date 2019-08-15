Британская оппозиция вынесет вотум недоверия кабмину во главе с Борисом Джонсоном

Об этих планах объявил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин – сообщает Ассошиэйтед Пресс. В случае успеха, оппозиция намерена сформировать временное правительство, провести всеобщие выборы и второй референдум по вопросу о выходе страны из Евросоюза.

Великобритания должна была покинуть ЕС еще в конце марта, однако Лондону не удалось до конца согласовать с Брюсселем параметры сделки. На фоне кризиса в отставку ушла премьер Тереза Мэй. Занявший ее место Джонсон – сторонник так называемого жесткого варианта Брексита. Он намерен организовать выход страны в конце октября, даже если сделку так и не удастся заключить.