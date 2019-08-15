Дональд Трамп предложил Си Цзиньпину обсудить ситуацию в Гонконге

Как написал глава Белого дома в твиттере, если «президент Си хочет быстро и гуманно решить проблему, то сможет это сделать». Ранее американский лидер писал, что Китай стягивает войска к региону, где уже несколько месяцев не утихают массовые акции протеста. Они не прекратились даже после того, как местная администрация отказалась от идеи рассмотреть закон об экстрадиции – главный раздражитель, положивший начало многомиллионным демонстрациям.