Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь прекратила голодовку спустя 33 дня

Она сделала это по просьбе матери Алексея Миняйло – одного из фигурантов так называемого «московского дела». Он держал голодовку вместе с Соболь в знак солидарности из-за ее недопуска на выборы в Мосгордуму. Теперь Миняйло находится в СИЗО, и, как написала юрист ФБК в фейсбуке, не может получить качественную медицинскую помощь.

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест четырех фигурантов дела о массовых беспорядках, в том числе и Миняйло. Накануне в подобной апелляции еще четверым было отказано.