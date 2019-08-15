Телеканал «Матч ТВ» и футбольный клуб «Порту» обвинили друг друга в срыве трансляции игры с «Краснодаром»

Ранее российская компания отменила показ за две минуты до стартового свистка, объяснив это тем, что «Порту», владеющий правами на встречу, отказался предоставить доступ к сигналу вопреки действующим договоренностям.

Однако, как утверждает руководство клуба, настоящая причина в том, что «Матч ТВ» сперва долго торговался относительно цены за трансляцию, а затем пропустил дедлайн по оплате. Телеканал эти доводы решительно отверг.

Сама встреча завершилась победой «Краснодара» со счетом 3:2.